РФ обнулила пошлину на импорт куриных яиц на полгода

Россия с 1 января обнуляет пошлину на импорт куриный яиц, ввозимых в объеме до 1,2 млрд штук. Данное постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правила будут действовать до 30 июля 2024 года. В документе объясняется, что благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке планируется стабилизировать цены.

Постановление также утверждает порядок выдачи документов для ввоза продукции без пошлины. Процесс будет регулировать Минсельхоз РФ, выступивший с соответствующей инициативой.

Еще 29 декабря правительство России сообщило об утверждении постановления о беспошлинном ввозе куриных яиц.

За день до этого вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она сравнила ситуацию с тем, что было во время коронавирусной пандемии с гречкой и сахаром.

18 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство активно продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца и она уже приносит результаты.

До этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил, что стоимость этого продукта выросла, из-за того что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.