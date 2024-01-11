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Несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание во время полета

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Фото: Akatasia.com
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Несколько игроков и сотрудников сборной Гамбии по футболу потеряли сознание во время полета в Кот-д'Ивуар для участия в Кубке африканских наций. Об этом 11 января в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил портал First Mag.

По данным портала, инцидент произошел из-за нехватки кислорода, вызванной небольшими размерами воздушного судна. После происшествия самолет вернулся в Гамбию.

«Кубок африканских наций – 2023» пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля. Первый матч сборная Гамбии должна провести 15 января против команды Сенегала.

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Ранее, 9 декабря, газета Daily Mail сообщила, что в футбольный арбитр ударил ножом 21-летнего игрока во время матча молодежных команд в аргентинской провинции Мисьонес. Отмечалось, что инциденту предшествовала драка между игроками команд-соперников.

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