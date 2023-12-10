Арбитр ударил ножом 21-летнего футболиста во время матча в Аргентине
В аргентинской провинции Мисьонес футбольный арбитр ударил ножом 21-летнего игрока во время матча молодежных команд. Об этом написала 9 декабря газета Daily Mail.
«В Аргентине арбитр был задержан после того, как вытащил нож и нанес удар игроку во время игры. Шокирующий инцидент произошел в провинции Мисьонес, где проводился местный матч под наблюдением 62-летнего арбитра-любителя Ремихио Армоа», — говорится в статье.
Отмечается, что инциденту предшествовала драка между игроками команд-соперников.
«На распространенных в Сети кадрах видно, как игроки кружат вокруг арбитра, размахивающего ножом. В какой-то момент он решил вонзить лезвие в грудь игрока. На записи видно, как он упал на землю, а затем товарищи по команде подобрали его и поспешно увели с поля», — сказано в материале.
Уточняется также, что пострадавший спортсмен был доставлен в больницу с проколом легкого. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Нанесший игроку ранение арбитр сбежал с места преступления, но вскоре был задержан местной полицией. Расследование инцидента продолжается.
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