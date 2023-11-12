В Бразилии футбольные фанаты устроили массовую драку во время чемпионата
Болельщики футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. Об этом 11 ноября сообщили на портале Ric.
Уточняется, что после того, как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали применять насилие в отношении друг друга.
На портале отметили, что гол был забит на первой минуте, добавленной ко второму тайму. Игра была остановлена более чем на 30 минут. Через несколько минут после начала инцидента на поле прибыла полиция.
«Десятки фанатов нападали друг на друга на поле, а полиция действовала быстро, в том числе применив резиновые пули», — говорится в сообщении.
Отмечается, что позже футболисты покинули поле, а сотрудники правопорядка вывели с трибун более половины болельщиков.
По окончании матча счет не изменился.
Ранее в этот день российский футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября и завершился со счетом 1:1. По итогам 15 туров «Краснодар» сохранил за собой первое место в турнирной таблице в РПЛ, имея в активе 32 очка.
Также 11 ноября московский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат». Столичная команда прервала безвыигрышную серию из четырех матчей и с 24 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице.