В Бразилии футбольные фанаты устроили массовую драку во время чемпионата

Болельщики футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. Об этом 11 ноября сообщили на портале Ric.

Уточняется, что после того, как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали применять насилие в отношении друг друга.

На портале отметили, что гол был забит на первой минуте, добавленной ко второму тайму. Игра была остановлена ​​более чем на 30 минут. Через несколько минут после начала инцидента на поле прибыла полиция.

«Десятки фанатов нападали друг на друга на поле, а полиция действовала быстро, в том числе применив резиновые пули», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже футболисты покинули поле, а сотрудники правопорядка вывели с трибун более половины болельщиков.

По окончании матча счет не изменился.

Ранее в этот день российский футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября и завершился со счетом 1:1. По итогам 15 туров «Краснодар» сохранил за собой первое место в турнирной таблице в РПЛ, имея в активе 32 очка.

Также 11 ноября московский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат». Столичная команда прервала безвыигрышную серию из четырех матчей и с 24 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице.