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Полицейские пострадали в драке футбольных фанатов перед матчем Лиги конференции

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Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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Трое сотрудников полиции пострадали в Великобритании в результате драки с фанатами варшавского футбольного клуба «Легия» перед встречей группового этапа Лиги конференции с бирмингемской командой «Астон Вилла». Об этом 30 ноября сообщает телеканал Sky Sports.

Болельщики «Легии» использовали фаеры. В результате потасовки никого из болельщиков команды не пустили на стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме.

«ФК «Астон Вилла» может подтвердить, что ни один болельщик на выезде не был допущен в «Вилла Парк» на сегодняшний вечерний матч Лиги Европы УЕФА с варшавской «Легией» по рекомендации полиции после масштабных беспорядков возле стадиона», ― сказано в заявлении бирмингемского футбольного клуба.

По словам представителя «Легии» Бартоша Заславски, чье заявление опубликовано на официальном сайте варшавского футбольного клуба, руководство стадиона по рекомендации полиции графства Уэст-Мидлендс решило не пускать на стадион в том числе VIP-гостей. В знак солидарности президент клуба Дариуш Миодуски также отказался присутствовать на матче.

«Мы были очень разочарованы отношением хозяев, которое не соответствует стандартам, действующим в еврокубках, а именно — предоставить 5% от вместимости стадиона для болельщиков гостевой команды», ― заявил Заславски.

По результатам встречи «Астон Вилла» обыграла «Легию» и пробилась в плей-офф Лиги конференций. Матч завершился со счетом 2:1. «Астон Вилла» набрала 12 очков и оказалась на лидирующей позиции в группе Е, тем самым гарантировав себе выход в плей-офф. «Легия», в распоряжении которой девять очков, находится втором на месте, пишет «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 11 ноября, болельщики футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. После того как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали применять насилие в отношении друг друга.

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