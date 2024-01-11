Встреча Путина с предпринимателями в ДФО. Главное

Президент России Владимир Путин провел встречу с предпринимателями в Хабаровске. Дискуссия прошла в рамках рабочей поездки главы государства в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Главные тезисы и распоряжения российского лидера собрали в своем материале «Известия».

Путин — о состоянии экономики России

Как указал президент. даже в условиях санкций стране удается достичь высоких экономических показателей. Так, Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то что ее «душат и давят со всех сторон».

Также Путин допустил, что рост ВВП страны за 2023 год может превысить 4% вместо ожидаемых 3,5%. Падение показателя за 2022 год уже оказалось меньше, чем прогнозировалось, — всего 1,2%.

Путин — о росте цен на продукты

Прокомментировал глава государства и резкий скачок цен на куриные яйца. По словам Путина, такая тенденция обусловлена возросшим спросом на этот продукт. Доходы россиян немного увеличились, и они стали чаще идти в магазины за яйцами и куриным мясом, при этом власти несвоевременно отреагировали на этот запрос и не открыли импорт. Объем производства яиц внутри страны при этом не увеличивался.

Кроме того, российский лидер выступил против резкого повышения ввозной пошлины на рыбу, опасаясь повторения ситуации с ростом цен. Путин объяснил, что нынешняя пошлина на ввоз импортной продукции позволяет сокращать траты на субсидирование перевозок и обеспечивать прилавки рыбой. Тем не менее президент признал важность представленности отечественной рыбной продукции на прилавках и пообещал поручить Минсельхозу и Минэкономики оценить возможность реализации предложенного решения.

Путин — о ключевой ставке Центробанка

Президент указал, что ключевая ставка ЦБ на уровне 16% — временное решение. Путин предположил, что показатель будет снижаться по мере подавления инфляции.

Путин — об объектах общепита

Одно из распоряжений главы государства коснулось объектов общепита. Российский лидер указал на необходимость включения таких заведений в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. Сейчас в нее входят гостиницы и горно-туристические кластеры, курорты. Путин поручил проработать вопрос включения в программу объектов общепита, в особенности, на Дальнем Востоке.

Путин — об экспорте стройматериалов

В рамках поездки у президента также запланирована встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ответ на вопрос одного из бизнесменов Путин пообещал обсудить с главой региона вопрос улучшения логистики экспорта строительных материалов из РФ в Китай. Цепочка транспортировки будет перестроена в сторону упрощения, чтобы избежать наценки на российские стройматериалы.

Путин — о развитии железных дорог

Президент подчеркнул, что главной задачей Российских железных дорог (РЖД) является увеличение скорости поездок. В частности, на рельсы ставят ускоренные пассажирские и товарные поезда. Как уточнил президент, первоначально эта задача будет решаться в европейской части России, а затем планы будут реализовать по направлению Урала и далее.