Путин поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития туризма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству страны проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. Об этом он сообщил 11 января на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно 3–4 звезд, работает и результаты дает. Мы распространили это и на другие объекты, не только на гостиницы, но и на горно-туристические кластеры, на горнолыжные курорты. Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», — сказал глава государства.

Путин указал, что этот вопрос нужно проработать, в особенности на Дальнем Востоке.

В ноябре прошлого года вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин сообщил, что сегодня идет активное развитие внутреннего туризма. По его словам, наблюдается рост по внутренним потокам на 18%. Барзыкин отметил, что в организованных средствах размещения — гостиницах, здравницах — были приняты 60 млн гостей.

В июне прошлого года Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в 2022-м внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.