Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Армия
Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Мир
Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году

Путин поручит проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития туризма

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству страны проработать вопрос включения объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для получения льгот. Об этом он сообщил 11 января на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно 3–4 звезд, работает и результаты дает. Мы распространили это и на другие объекты, не только на гостиницы, но и на горно-туристические кластеры, на горнолыжные курорты. Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», — сказал глава государства.

Путин указал, что этот вопрос нужно проработать, в особенности на Дальнем Востоке.

Не столь отдаленные: спрос на событийный туризм в России вырос на 20% в 2023 году
Куда и на какие мероприятия чаще всего отправляются жители страны

В ноябре прошлого года вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин сообщил, что сегодня идет активное развитие внутреннего туризма. По его словам, наблюдается рост по внутренним потокам на 18%. Барзыкин отметил, что в организованных средствах размещения — гостиницах, здравницах — были приняты 60 млн гостей.

В июне прошлого года Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в 2022-м внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024