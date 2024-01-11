Президент России Владимир Путин выступил против резкого повышения ввозной пошлины на рыбу из-за вероятности роста цен. Об этом 11 января глава государства заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

«Я точно посмотрю, помечу для себя. Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить», — сказал он.

По словам Путина, низкая пошлина на ввоз импортной продукции требуется, чтобы не тратить средства из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбной продукцией.

Тем не менее глава государства попросит Минсельхоз и Минэк оценить возможность реализации указанной меры.

Путин прибыл в Хабаровск 10 января после рабочего визита на Чукотку. Глава государства продолжает рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Как анонсировали в Кремле, в Хабаровске президент также проведет отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтяревым. Кроме того, российский лидер намерен посетить местную мультипликационную студию.

Также Путин планировал посетить и Якутию, однако визит пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Глава государства сообщил, что в таком случае он посетит регион позже.

В сентябре 2023 года в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Путин отмечал, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше общероссийских показателей. Он указал, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век.

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