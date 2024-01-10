Путин проведет в Хабаровске совещание по развитию дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин после рабочего визита в Чукотку отправляется в Хабаровск. Об этом 10 января сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Хабаровске нас ждет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов, и потом там нас ждет беседа [президента] с местным бизнесом, с предпринимателями. Будет достаточно много предпринимателей, предметный разговор», — рассказал пресс-секретарь президента.

Также он добавил, что в ходе визита Владимир Путин встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

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