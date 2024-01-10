Путин предложил рассмотреть вопрос о распространении соцгарантий на многодетных отцов

Президент России Владимир Путин в среду, 10 января, пообещал рассмотреть предложение о распространении социальных гарантий на многодетных отцов. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с жителями Анадыря в ходе рабочей поездки на Чукотку.

«Всё-таки основную тяжесть рождения, воспитания, поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина, это прежде всего ее труд, поэтому у нас в обществе культ мамы очень высокий и оправданно высокий. Но я безусловно согласен <...>, что влияние, значимость мужчины в семье чрезвычайно важны», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что его впечатляют многодетные отцы, так как они являются добрыми, активными, работоспособными, но при этом скромными людьми. Такие мужчины — это идеальный пример «настоящего мужика — уверенного, спокойного, работящего и любящего».

«Такие мужчины, такие отцы кончено заслуживают повышенного внимания со стороны государства», — добавил Путин.

Ранее в этот день российский лидер выступил против того, чтобы материнский капитал можно было использовать на покупку автомобиля. Он отметил, что поручит правительству изучить вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение машин на Дальнем Востоке многодетным семьям.

Также в ходе рабочей поездки на Чукотку президент России отметил, что он рад появлению в стране «моды на многодетность». Так, по опросам общественного мнения, проведенным в 2022 году, 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. В обществе наблюдается «настрой на большую семью, и он постоянно укрепляется», подчеркнул Путин.

10 января российский лидер прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны, кроме того, этот визит стал первой поездкой Путина в 2024 году. Глава государства не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке.