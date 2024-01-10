Дойти до Крайнего: во время первого визита на Чукотку Путин рассказал о новых льготах

Дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, которые пойдут на погашение ипотеки, появятся в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с жителями чукотского Анадыря, которая прошла 10 января. Многодетных семей на Дальнем Востоке также ждет освобождение от налога на единственное жилье. Для Чукотки же остаются актуальными проблемы нехватки кадров, сохранения культуры малых народов и транспортной доступности. Сколько там стоят овощи и каков главный итог 2023-го года для России, — в репортаже «Известий».

Как Анадырь встретила главу государства

После новогодних праздников Владимир Путин отправился в один из самых отдаленных и климатически непростых регионов России — на Чукотку. Эту поездку стоит считать особенной для главы государства, поскольку он ни разу не был там — об этом он неоднократно рассказывал сам. В последний раз здесь встречали президента в 2008-м — тогда этот пост занимал Дмитрий Медведев.

— Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так все ясно, но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание. Прилететь в аэропорт, переехать в город по зимнику — начинаешь понимать, что это такое, и как люди здесь живут, — сказал Владимир Путин на встрече с жителями.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков



Субъект целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями. Столица округа — Анадырь — насчитывает лишь 13 тыс. человек, а всего в регионе почти 48 тыс. жителей. Погода здесь действительно не радовала: несмотря на ясное и чистое небо температура опустилась до –30°С. Президент сказал на той же встрече, что собирался посетить еще и Якутию, но поездка отменилась из-за погодных условий: самолет просто не сможет сесть. Однако с посадкой в Анадыре проблем не возникло.

От аэропорта до столицы Чукотки президент доехал не на привычном Аурусе, а на специальном транспорте, который чаще всего используется для перемещения по зыбким и труднопроходимым поверхностям — снегоболотоходе. При этом в Анадыре десятки людей вышли на центральную улицу поприветствовать кортеж главы государства (в столице он уже передвигался на автомобиле), несмотря на морозную погоду.



Примечательно, что пока Владимир Путин летел на Чукотку, отсюда в Москву прямым рейсом везли подписи избирателей в его поддержку на пост кандидата в президенты. К слову, в этот же день стало известно, что уже все 89 субъектов РФ предоставили первые партии подписных листов.

Президент России Владимир Путин Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Рабочая программа президента на Чукотке оказалась весьма насыщенной. Сперва Владимир Путин направился в тепличный комплекс семьи Макатровых. Там круглый год в условиях вечной мерзлоты выращивают овощи: огурцы, зелень, помидоры. Президент осмотрел хозяйство и отметил, что овощи местного производства вдвое дешевле привозных.

— Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор — 650 рублей, наш. А привозной — за 1 тыс., 1,1 тыс., 1,2 тыс. рублей, — обратила внимание хозяйка теплицы, пояснив, что виной тому дорогая логистика.

Тем не менее в магазинах цены все еще «кусаются»: помидоры в обычном продуктовом Анадыря можно купить в среднем за 1,6 тыс — кг, лук и огурцы — 1 тыс. рублей. Планируется, что за год в теплице вырастят 79 т продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.

Какие новые льготы станут положены многодетным

Однако вопросы ценообразования, как ни странно, не оказались в центре внимания дискуссии президента с местными жителями. Одной из главных тем стала поддержка семей, в особенности многодетных. Собеседники хотели обсудить с Владимиром Путиным свои предложения по стимулированию рождаемости. К примеру, один из участников интересовался опытом другого региона — Приморского края. Там при рождении третьего ребенка выплачивается дополнительно 550 тыс. рублей на погашение ипотеки. Президент прислушался к инициативе и предложил распространить дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Для такого региона, как Чукотка, здесь нужна будет федеральная поддержка. Это, на мой взгляд, с учетом состояния государственных финансов, сделать возможно. Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, а и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону, — сказал глава государства.



Он поддержал еще одну меру: освобождение от налога на единственное жилье многодетных семей на Дальнем Востоке. Тем не менее предложение об использовании маткапитала для покупки автомобиля, о котором просили жители, Владимир Путин не одобрил. Вместо этого он попросит правительство и Минпромторг отдельно проработать вопрос о льготах по приобретению машин для многодетных семей на Дальнем Востоке. В целом такой интерес к этой теме у местных объясним. Как сказала «Известиям» сенатор от региона Анна Отке, на Чукотке, как правило, большие семьи, где воспитывается более трех детей. Только за 2023 год средствами регионального материнского капитала воспользовались свыше 100 семей, уточнила она.



Тематика спецоперации также не осталась в стороне. Один из жителей Анадыря, участник СВО сообщил главе государства, что после ранений бойцам не всегда дают краткосрочные отпуска, чтобы долечиться, и также очень долго поступают федеральные выплаты. Как заверил президент, все потребности операции финансируются в полном объеме, тем не менее, он пообещал разобраться с этими проблемами.

Местные жители во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск. А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие, — пояснил глава государства.

По словам первого зампредседателя комитета ГД по обороне Алексея Журавлева, ситуация с отпусками после ранения постепенно налаживается, Министерством обороны выстраивается целая система реабилитации бойцов: от физической до социальной, которая включает в себя переобучение и трудоустройство, сказал он «Известиям».

Самодостаточность России

Самым важным итогом прошлого года стало то, что Россия показала и себе, и всему миру свою самодостаточность, заявил президент.

— У них (стран Запада. — «Известия») у всех проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена — у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не «зубоскалим». Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, что тоже немаловажно, это то, что Россия — самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года, — сказал Владимир Путин.

Охота на моржей в Чукотском море Фото: РИА Новости/Илья Питалев

К слову, в этот день российский лидер сам был максимально близко к территории одной из стран так называемого коллективного Запада: Чукотка имеет морскую границу с США — через Берингов пролив с Аляской расстояние около 80 км.

Среди других тем обсуждалась нехватка кадров. Для этого, по словам президента, программу «Земский учитель», действие которой заканчивается в этом году, продлят до 2030-го. По ее условиям педагоги, которые переезжают в города или села с населением до 50 тыс. человек, получают компенсационные выплаты. Председатель комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Наталья Кравченко считает, что программа уже доказала свою эффективность, однако к подъемным деньгам региональным властям надо добавлять и помощь в решении разнообразных вопросов обеспечения достойного уровня жизни педагогов и повышения привлекательности жизни на селе.



— Для школы как системы приход новых учителей важен и с точки зрения обновления подходов — это поможет многим школам не только в решении кадрового вопроса, но и в разработке стратегии развития, ведь приходят люди не только с багажом знаний, но и со своим опытом работы в других местах. Важно, чтобы коллектив в сельских школах принимал новых, часто молодых, учителей в свою команду, помогал им адаптироваться, и это отдельная компетенция руководителей школ, — сказала она «Известиям».

Обратили внимание и на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера. Одна из участниц встречи, директор местного музея Светлана Кутегина даже поздоровалась с президентом на чукотском языке: «Етти!» — и научила его, что нужно отвечать «И-и!».

Ансамбль национального танца чукчей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко



— Это означает «Ты пришел», а ответ — «Да». У нас в культуре гостеприимство очень важно. Встреча с президентом была волнительна, я рада, что удалось поднять этот важный вопрос о сохранении языков. Владимир Путин оказался очень погружен в эти вопросы и проблематику региона, — сказала она «Известиям».

Один из участников встречи выступил с предложением упростить процедуру включения в перечень рекомендуемых министерством просвещения учебников книг о родных языках народов Севера. Владимир Путин пообещал обсудить с главой ведомства Сергеем Кравцовым вопросы, связанные с сохранением родных языков народов России.

В регионе остается и ряд других проблем, считает Анна Отке. Среди них Северный завоз, строительство жилья, развитие традиционных отраслей хозяйства и транспортная доступность. Одну из них — транспорт — детально обсудили Владимир Путин и глава региона Владислав Кузнецов. Дело в том, что столица фактически отрезана от главной воздушной гавани Чукотки водами Анадырского лимана. Зимой жители добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, летом и в межсезонье — на баржах и вертолетах. Губернатор предложил президенту рассмотреть возможность строительства инженерно-технического сооружения через лиман.