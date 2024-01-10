Путин прилетел в Хабаровск
Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск. Об этом в среду, 10 января, сообщает сайт Кремля.
«Глава государства продолжает рабочую поездку в ДФО. В Хабаровске президент ознакомится с презентацией долгосрочных планов социально-экономического развития дальневосточных городов, пообщается с местными предпринимателями и проведет отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтяревым», — уточняется в сообщении.
Также российский лидер посетит местную мультипликационную студию.
Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин после рабочего визита на Чукотку отправляется в Хабаровск. В Хабаровске он проведет заседание по развитию дальневосточных городов, уточняет «Газета.Ru».
Путин также планировал посетить и Якутию, однако визит пришлось отменить. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет не смог приземлиться, но глава государства сообщил, что в таком случае он посетит регион позже.
Ранее в этот день президент прилетел с рабочим визитом на Чукотку. Путин впервые посетил этот регион страны. Кроме того, эта поездка стала первой для главы государства в 2024 году.