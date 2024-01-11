Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ

Сегодняшняя ключевая ставка Центробанка России (ЦБ РФ) носит временный характер, и по мере подавления инфляции этот показатель будет меняться. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями в Хабаровске.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде всё-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — отметил глава государства.

Также президент РФ указал, что рост экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5% и достичь уровня 4%.

В середине декабря российские банки улучшили условия размещения вкладов для своих клиентов и подняли ставки. Такое решение финансовые организации приняли после повышения Центробанком РФ 15 декабря ключевой ставки до 16% годовых. Это было пятое подряд повышение уровня показателя.

27 октября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.