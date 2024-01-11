Путин обсудит экспорт стройматериалов из РФ в Китай с губернатором Хабаровского края

Президент России Владимир Путин обсудит улучшение логистики экспорта строительных материалов из РФ в Китай с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом 11 января глава государства заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

В ходе мероприятия представитель одной из хабаровских строительных компаний рассказал президенту о необходимости делать наценку на поставляемые в КНР товары из-за высокой стоимости доставки через погранпереходы за пределами региона.

«Что касается логистики, то, безусловно, это надо делать. Зачем везти в Приморский край, в Благовещенск? Конечно, надо сделать. Мы с губернатором [Хабаровского края] обсудим на отдельной встрече», — ответил на это Путин.

Он добавил, что если из-за логистики возникает наценка на российские стройматериалы, то цепочку перевозки следует перестроить в сторону упрощения.

Путин прибыл в Хабаровск 10 января после рабочего визита на Чукотку. Глава государства продолжает рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Как анонсировали в Кремле, в Хабаровске президент также проведет отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтяревым. Кроме того, российский лидер намерен посетить местную мультипликационную студию.

Путин также планировал посетить и Якутию, однако визит пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Глава государства сообщил, что в таком случае он посетит регион позже.

В сентябре 2023 года в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Путин отмечал, что динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза выше общероссийских показателей. Он указал, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век.