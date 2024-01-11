Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада

Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то что страну «душат и давят со всех сторон». Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один», — сказал российский лидер.

При этом Путин указал, что по ППС Россия обогнала европейские страны, однако над показателем на душу населения РФ еще предстоит работать.

Кроме того, глава государства допустил, что рост ВВП страны за 2023 год может превысить 4%. Он подчеркнул, что падение показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого — 1,2%.

В ноябре прошлого года президент РФ заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. По его словам, за девять месяцев 2023-го ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.

В сентябре 2023 года Путин отметил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая ситуация в этой сфере устойчивая и сбалансированная.

В начале августа прошлого года Всемирный банк опубликовал данные, исходя из которых Россия заняла пятое место среди самых крупных экономик мира по оценке ВВП ($5,5 трлн). Первые четыре места заняли Китай ($31,5 трлн), США ($23,1 трлн), Индия ($15,8 трлн) и Япония ($5,6 трлн).

В том же месяце Путин заявил, что экономика РФ вышла вперед на мировой арене, обогнав Германию по паритету покупательной способности. Глава государства также указал на необходимость продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.

Тогда же член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев объяснил «Известиям», что создание нового полюса экономической активности позволило экономике России пережить беспрецедентное санкционное давление последних лет. Эксперт отметил, что в стране работает параллельный импорт, наблюдается «небывалый бум» отечественного инновационного производства, а нефть торгуется выше установленного потолка цены.