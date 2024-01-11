В ФРГ сообщили об удивлении Шольца назначением Атталя на пост премьера Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением 34-летнего бывшего министра образования Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции, что сделало его одним из самых молодых премьеров страны и мира. На это указал портал Euractiv в четверг, 11 января, со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Хебестрайта.

9 января стало известно о назначении Атталя премьер-министром Франции, он сменил на этом посту Элизабет Борн, которая за день до этого подала в отставку.

«Выбор относительно неопытного политика вызвал некоторое недоумение в Берлине», — отмечается в материале.

Портал передает, что когда журналисты попросили Хебестрайта прокомментировать назначение на столь высокий пост во Франции такого молодого политика, он сказал, что канцлер Шольц «был очень удивлен, как и многие французские наблюдатели, когда был объявлен этот выбор». Однако он добавил, что возраст не является показателем квалификации.

В правительстве Германии при этом отметили, что ожидают позитивного развития франко-германских отношений под новым руководством, подтвердил представитель кабмина ФРГ. Так, комиссар Германии по франко-германской культуре Анке Релингер назвала Атталя «защитником франко-немецкой дружбы», который, по ее мнению, «будет продвигать вперед сотрудничество между обеими странами».

Как отмечается в статье, опыт и возраст Аттала привлекли внимание во Франции и соседних с нею странах, поскольку он является самым молодым премьер-министром страны. Предыдущему рекордсмену Лорану Фабиусу было 37 лет, когда он вступил на эту должность в 1984 году.

Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь получил свое первое назначение в правительстве президента Франции в возрасте 29 лет. В 2018 году он был назначен на пост госсекретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. С 2020-го по 2022-й Атталь занимал должность министра-делегата по вопросам общественных счетов при французском минфине. В июле 2023 года его назначили на пост министра образования страны.

Комментируя его назначение на пост премьера Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с «Известиями» назвал его уникальным. Он указал на то, что Атталь в 34 года сделал беспрецедентную карьеру за шесть лет практически с нуля. Будучи начинающим политиком, абсолютно неизвестным, дошел до второго поста в государстве. При этом он высказал мнение, что Атталь в своей политике будет проводить четкую линию президента Франции Эммануэля Макрона.