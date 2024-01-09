Политолог предрек приверженность нового премьера Франции курсу Макрона

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с «Известиями» 9 января назвал уникальным случаем назначение 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции. Как отметил эксперт, Атталь в своей политике будет проводить четкую линию президента Франции Эммануэля Макрона.

«Его назначение действительно довольно уникальный случай, потому что он стал самым молодым премьер-министром в истории Франции. <...> Атталь в 34 года сделал беспрецедентную карьеру за шесть лет практически с нуля. Будучи начинающим политиком, абсолютно неизвестным, дошел до второго поста государства, поэтому человек, безусловно, талантливый. Он очень хорошо говорит, был пресс-секретарем правительства. Работал в последнее время министром образования, где также наметил определенную реформу», — рассказал Федоров.

При этом, по его словам, Макрону, по-видимому, было непросто принять решение о назначении Атталя.

«Макрону не просто было принять это решение, потому что, судя по информации французской прессы, ряд политических тяжеловесов из ближнего окружения Макрона, в том числе Брюно Ле Мэр — министр финансов, Жеральд Дарманен — министр внутренних дел, Франсуа Байру — союзник Макрона, якобы они были против назначения такого молодого человека, не имеющего достаточного опыта для того, чтобы занимать такую ответственную должность во французском политическом истеблишменте», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что, по мнению французской оппозиции, Атталь будет клоном Макрона, «проводя линию между правыми и левыми», за что французского лидера критикуют правящие круги и по сей день.

«Комментарии оппозиции очень критические, особенно [Жан-Люка] Меланшона (основателя левой партии «Непокорившаяся Франция». — Ред.). Поэтому думаю, что Атталь будет проводить четкую линию Макрона, а это линия между правыми и левыми, за что Макрона всё время и ругают», — резюмировал Федоров.

Ранее во вторник стало известно о назначении 34-летнего министра образования Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции. Предыдущий премьер страны Элизабет Борн подала в отставку накануне, 8 января. Президент Франции выразил ей благодарность за проделанную работу.

Атталь в возрасте 29 лет получил свое первое назначение в правительстве президента Франции. В 2018 году он был назначен на пост госсекретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. С 2020-го по 2022-й Атталь занимал должность министра-делегата по вопросам общественных счетов при французском минфине. В июле 2023 года его назначили на пост министра образования страны.