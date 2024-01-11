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Экономист рассказала об увеличении пособия по безработице с февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пособие по безработице с 1 февраля будет индексироваться ежегодно, сообщила 11 января доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что в отличие от других социальных выплат пособия по безработице ежегодно не индексировались. Этот вид материальной помощи от государства для граждан, оставшихся без работы, которая регулировалась законом «О занятости». Там были прописаны размер (в процентах от средней зарплаты) и условия выплаты. Индексация определена не была.

В новой редакции закона, которая вступила в силу в 2024 году, предусматривается ежегодная индексация пособий с учетом роста потребительских цен, рассказала экономист агентству «Прайм».

«Но стоит отметить, что пособие по безработице кратковременное в отличие от других социальных выплат. Его цель — поддержка граждан на период поиска работы или прохождения обучения», — подчеркнула Иванова-Швец.

По ее словам, пособие назначается максимум на 12 месяцев, постепенно его размер сокращается. Минимальный размер пособия по безработице в 2023 году составлял в месяц 1500 рублей, максимальный — 12792 рубля.

Индексация пособий в 2024 году: опубликован график повышения выплат
Помощь льготникам и пенсионерам увеличат на 7,5%

8 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что большая часть социальных выплат и пособий в России будет увеличена с 1 февраля на 7,5%. Также будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии.

26 декабря Бессараб сообщала, что с 1 января размер МРОТ будет повышен на 18,5%. Кроме того, на 7,5% увеличится размер пенсий для получателей страховых выплат и неработающих пенсионеров.

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Кроме того, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42 до 48%.

Тогда же президент подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — с 7915,4 до 8134,9 рубля.

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