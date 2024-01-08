Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин призвал к освобождению исторически русских Одессы и Николаева
Общество
Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной
Мир
ВОЗ заявила об отсутствии информации о части пациентов и врачах больницы в Газе
Армия
Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым
Мир
Число жертв землетрясений в Японии достигло 161
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Сюжет:

Депутат рассказала об индексации большинства соцвыплат и пособий с 1 февраля

Депутат Бессараб: почти все соцвыплаты и пособия будут проиндексированы на 7,5% с 1 февраля
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большая часть социальных выплат и пособий в России будет увеличена с 1 февраля на 7,5%. Об этом и других деталях рассказала 8 января в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это касается и материнского семейного капитала. За первого ребенка будет предусмотрена 631 тыс. рублей, а за второго, если на первого не получали, почти 834 тыс. рублей», — заявила она.

Также будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии. Вдобавок пособие по беременности и родам увеличится в 1,5 раза и составит 564 тыс. рублей. А пособие по временной нетрудоспособности при условии, если «стаж на максимуме» и «с хорошей зарплатой», будет составлять более 122 тыс. рублей, отметила Бессараб.

«Кроме того, после принятия и вступления в силу закона о занятости населения впервые минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице. Это тоже такое нововведение в законодательстве Российской Федерации», — отметила депутат.

МРОТ в Москве и по регионам: с 1 января 2024 будет рекордная индексация
На сколько будет отличаться минимальная зарплата по регионам

Ранее, 26 декабря, Светлана Бессараб сообщала, что с 1 января размер МРОТ будет повышен на 18,5%. Кроме того, на 7,5% увеличится размер пенсий для получателей страховых выплат и неработающих пенсионеров.

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Кроме того, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42 до 48%.

Тогда же президент подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — с 7915,4 до 8134,9 рубля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024