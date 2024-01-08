Депутат рассказала об индексации большинства соцвыплат и пособий с 1 февраля

Большая часть социальных выплат и пособий в России будет увеличена с 1 февраля на 7,5%. Об этом и других деталях рассказала 8 января в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это касается и материнского семейного капитала. За первого ребенка будет предусмотрена 631 тыс. рублей, а за второго, если на первого не получали, почти 834 тыс. рублей», — заявила она.

Также будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии. Вдобавок пособие по беременности и родам увеличится в 1,5 раза и составит 564 тыс. рублей. А пособие по временной нетрудоспособности при условии, если «стаж на максимуме» и «с хорошей зарплатой», будет составлять более 122 тыс. рублей, отметила Бессараб.

«Кроме того, после принятия и вступления в силу закона о занятости населения впервые минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к пособию по безработице. Это тоже такое нововведение в законодательстве Российской Федерации», — отметила депутат.

Ранее, 26 декабря, Светлана Бессараб сообщала, что с 1 января размер МРОТ будет повышен на 18,5%. Кроме того, на 7,5% увеличится размер пенсий для получателей страховых выплат и неработающих пенсионеров.

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Кроме того, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42 до 48%.

Тогда же президент подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — с 7915,4 до 8134,9 рубля.