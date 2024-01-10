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МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока

Захарова: на встрече в Давосе Запад будет склонять страны Юга и Востока на сторону Киева
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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На встрече в швейцарском Давосе 14 января Запад в очередной раз попытается обманным путем перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Встреча в Давосе будет использована ими для того, чтобы путем обмана и шантажа в очередной раз попытаться перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга и Востока. Убеждены, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Захарова отметила, что безальтернативное продвижение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского лицемерно и оторвано от реальности: Киев и западные страны таким образом узурпируют само право на выдвижение мирных инициатив и идей со стороны других стран.

Кроме того, отметила представитель дипведомства, лицемерие киевского режима заключается еще и в том, что параллельно с организацией встреч для обсуждения перспектив мирного урегулирования он продолжает хладнокровно бомбить кассетными боеприпасами объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах.

«Всё это демонстрирует истинные намерения киевского руководства, Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Их сущностные подходы не меняются. Они продолжают мыслить категориями войны, руководствуются долгосрочными планами уничтожения всего русского, цивилизационного противостояния с Россией, подрыва ее законных интересов в сфере международного мира и безопасности», — подчеркнула Захарова.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время вокруг «формулы мира» Зеленского идут труднообъяснимые процессы, при этом обсуждение плана Киева без участия России выглядит очень странно.

Накануне, 9 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии прошла тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга, в ходе которой Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ, однако серьезного прогресса достигнуто не было. В числе участников оказались чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Глава МИД РФ в декабре также сообщал о данной встрече по так называемой формуле мира Зеленского, отметив, что она проходила в полной секретности. При этом министр подчеркнул, что участвовавшие в ней близкие союзники и единомышленники России «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ».

Он также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения. Подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая «формула мира» была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. 23 сентября 2023 года Лавров заявил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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