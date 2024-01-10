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В МИД РФ сообщили о препятствиях к подготовке выборов президента РФ за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подготовка к предстоящим выборам президента России за рубежом уже сталкивается с рядом сложностей. Об этом в среду, 10 января, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, комментируя вопросы СМИ по теме грядущих выборов. Ответы дипломата опубликованы на сайте министерства.

«В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений. Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов», — рассказал дипломат о существующих препятствиях.

Он уточнил, что особенно сложная ситуация сложилась в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств.

«Вместе с тем российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления наших граждан за рубежом», — заверил Аскальдович.

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Ранее, 29 декабря, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ведомство обязано приложить все усилия для того, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению россиян, добавил Нарышкин.

22 декабря сообщалось, что политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и считают, что дальше оно будет только нарастать. Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание, что Евросоюз включил в 12-й пакет антироссийских санкций 14 членов Центризбиркома (ЦИК). Он предположил, что это является несомненной попыткой психологического давления и на ЦИК, и на российскую избирательную систему.

15 декабря президент РФ Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ России является единственным источником власти в стране. Глава государства также обратил внимание на то, что голосование на выборах должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

8 декабря Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что документы для участия в выборах на момент 28 декабря подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

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