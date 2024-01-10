В Белоруссии заявили о нарушении украинскими пограничниками границ республики

Украинские пограничники периодически заходят на белорусскую территорию и нарушают ее воздушное пространство с помощью дронов. Об этом 10 января заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Данную информацию он озвучил в ходе осмотра сформированной в Мозырском погранотряде маневренной группы. Госсекретарь СБ подчеркнул, что Белоруссия никому не угрожает, однако ситуация на границе с Украиной вызывает тревогу из-за разрушения мостов, закрытия пунктов пропусков и установки там более 500 тыс. мин.

«Сами украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону территории Республики Беларусь, допускают заходы на нашу приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами», — приводит слова Вольфовича издание «СБ. Беларусь сегодня».

Помимо этого, он отметил неспокойную ситуацию и на западных границах Белоруссии. Госсекретарь также напомнил, что идея создания маневренных подразделений не нова и опирается на опыт пограничных войск КГБ СССР и российской спецоперации на Украине.

Ранее, 14 декабря 2023 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение в Черниговской области на границе с Белоруссией двух линий защитных сооружений, известных как «зубы дракона».

До этого, 8 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с Вольфовичем угрозы безопасности России и Белоруссии со стороны Украины. По итогам переговоров Вольфович заявил, что практически готов российско-белорусский договор о взаимных гарантиях безопасности.

В начале ноября председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил о сосредоточении Украиной на границе с Белоруссией группировки «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих.