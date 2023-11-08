Патрушев обсудил с коллегой из Белоруссии противодействие угрозам с Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 8 ноября встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Во время встречи были рассмотрены вопросы углубления взаимодействия спецслужб, правоохранительных органов, а также оборонных ведомств двух стран. Особое внимание на встрече было уделено угрозам безопасности двух стран со стороны Украины.

По итогам встречи Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией практически готов и в ближайшее время может быть представлен президентам двух стран.

«Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами. Я думаю, что в ближайшее время он будет представлен для подписания главам наших государств», — заявил секретарь белорусского Совбеза, его цитирует БелТА.

Кроме того, на переговорах состоялось обсуждение вопросов Концепции безопасности Союзного государства. Вольфович добавил, что соответствующий документ находится на завершающей стадии, все принципиальные вопросы разрешены.

«Думаю, в следующем году данный документ будет также представлен на Высшем госсовете для подписания руководителями», — отметил он.

Вольфович подчеркнул, что план двустороннего сотрудничества между аппаратами советов безопасности Белоруссии и России уже утвержден на 2024–2025 годы. Сам документ дает возможность в дальнейшем проводить направленную на обеспечение безопасности работу, пояснил белорусский секретарь.

1 ноября председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил о сосредоточении Украиной на границе с Белоруссией группировки «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих. По его словам, киевский режим использует приграничные районы «как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий».

26 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации соглашения о создании учебных центров для совместной подготовки Вооруженных сил РФ и Белоруссии.

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве заявил, что стратегическое партнерство РФ и Белоруссии особенно важно в условиях откровенно враждебной деятельности НАТО. Он напомнил, что страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности.