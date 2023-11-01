Погранкомитет Белоруссии сообщил о 120 тыс. боевиков ВСУ на границе

Против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек усилили охрану госграницы. Об этом 1 ноября заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов на заседании десятой сессии палаты представителей седьмого созыва.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек привлекаются в интересах усиления охраны государственной границы», — цитирует его агентство «БелТА».

По его словам, киевский режим использует приграничные районы «как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий».

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают мелкие провокации: вывешивают флаги, включают гимн, пытаются испортить пограничные знаки.

«Что касается нашей реакции, конечно же, мы усилились во взаимодействии с вооруженными силами и внутренними войсками. Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры», — подчеркнул Молостов.

В сентябре в Белоруссии задержали участников трех боевых ячеек, работавших на украинские спецслужбы. Они, в частности, готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах республики. При задержании у преступников были изъяты взрывчатка и детонаторы. Задержанных доставили в СИЗО КГБ, где они дали признательные показания. Задержанные могли готовить диверсии и теракты для дестабилизации ситуации в стране во время учений ОДКБ, прошедших с 1 по 6 сентября.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.