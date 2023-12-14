На Украине сообщили об установке «зубов дракона» на границе с РФ и Белоруссией
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией защитных сооружений, известных как «зубы дракона». Об этом 14 декабря сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на командующего операцией объединенных сил ВСУ Сергея Наева.
По его информации, украинские военные строят две защитные линии, которые, помимо «зубов дракона», состоят и из других аналогичных сооружений. Данное утверждение Наев сопроводил соответствующими кадрами.
«Если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — утверждает он.
«Зубами дракона» называют бетонные фортификационные сооружения пирамидальной формы, которые предназначены для остановки бронетехники.
Ранее, 30 ноября, заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари рассказал, что финская сторона установила два вида заграждений на границе с Россией. По его словам, если люди попытаются преодолеть заграждения силой, то службы правопорядка сначала применят мягкие средства защиты и постараются направить их от границы.
До этого, 24 ноября, Эстония установила дополнительные бетонные заграждения на пограничном с РФ пропускном пункте в Нарве. Первые «зубы дракона» на пограничном мосту в Нарве были сооружены 16 ноября после того, как к нарвскому погранпереходу из России прибыли 19 граждан Сомали и Сирии, пытавшихся, как утверждают эстонские власти, без законных оснований попасть в страну.
20 ноября стало известно, что укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Сообщалось о планах привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе протяженностью 11 км и 8,45 км соответственно.