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На Украине сообщили об установке «зубов дракона» на границе с РФ и Белоруссией

«Страна.ua»: ВСУ устанавливают «зубы дракона» на границе с РФ и Беларусью
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возведение в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией защитных сооружений, известных как «зубы дракона». Об этом 14 декабря сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на командующего операцией объединенных сил ВСУ Сергея Наева.

По его информации, украинские военные строят две защитные линии, которые, помимо «зубов дракона», состоят и из других аналогичных сооружений. Данное утверждение Наев сопроводил соответствующими кадрами.

«Если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — утверждает он.

«Зубами дракона» называют бетонные фортификационные сооружения пирамидальной формы, которые предназначены для остановки бронетехники.

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Ранее, 30 ноября, заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари рассказал, что финская сторона установила два вида заграждений на границе с Россией. По его словам, если люди попытаются преодолеть заграждения силой, то службы правопорядка сначала применят мягкие средства защиты и постараются направить их от границы.

До этого, 24 ноября, Эстония установила дополнительные бетонные заграждения на пограничном с РФ пропускном пункте в Нарве. Первые «зубы дракона» на пограничном мосту в Нарве были сооружены 16 ноября после того, как к нарвскому погранпереходу из России прибыли 19 граждан Сомали и Сирии, пытавшихся, как утверждают эстонские власти, без законных оснований попасть в страну.

20 ноября стало известно, что укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Сообщалось о планах привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе протяженностью 11 км и 8,45 км соответственно.

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