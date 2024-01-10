СМИ Украины сообщили о прибытии Зеленского в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс, сообщает 10 января украинское издание LIGA.net.

«Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс, где проведет ряд переговоров с представителями литовских властей и СМИ», — говорится в сообщении.

О планирующемся визите в столицу Литвы президент Украины сообщил ранее в этот день в своем Telegram-канале.

«Со временем буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс», — написал он.

Зеленский уточнил, что он планирует провести встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром республики Ингридой Шимоните, спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен, а также с представителями СМИ и украинской общины.

Темами обсуждения станут безопасность, интеграция в Евросоюз и НАТО, сотрудничество в области вооружений, а также дальнейшая координация европейской поддержки, заявил президент Украины.

Ранее, 11 декабря, Зеленский приехал с визитом на несколько дней в США. Эксперты отметили, что президент Украины своей поездкой хотел доказать, что сделал всё возможное для обеспечения военной помощи. До этого президент Украины в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во время встречи с Зеленским 12 декабря Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать Украине.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал данный визит Зеленского пустым и нерезультативным для Киева. По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал итоги визита Зеленского катастрофой. Политик добавил, что Зеленский был настолько обескуражен непреклонностью американских конгрессменов, которые не готовы поддерживать Украину, что обвинил их в кооперации с Кремлем.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.