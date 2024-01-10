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МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Захарова: сейчас не зафиксировано никаких происшествий с россиянами в Эквадоре
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Фото: REUTERS/Karen Toro
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Никаких происшествий с россиянами на фоне беспорядков в Эквадоре в настоящее время не зафиксировано. Об этом в среду, 10 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что посольство РФ в стране внимательно следит за ситуацией. В этой связи она напомнила про комментарий диппредставительства с предупреждением об опасности посещения Эквадора в данный момент.

Также на сайте посольства есть контактные телефоны и другая необходимая информация для российских граждан и соотечественников, указала дипломат.

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Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После президент страны Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

10 января национальная полиция сообщила, что не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что двое человек получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Среди пострадавших есть школьник. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избежать посещения страны.

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