Экс-журналист NYT назвал беспорядки в Эквадоре началом движения против контроля США

Беспорядки в Эквадоре могут стать началом восстания против правящего класса страны и даже против контроля США. Такое предположение высказал 10 января в беседе с «Известиями» бывший журналист The New York Times, политолог Джон Вароли.

«Что там происходит на самом деле? Как я уже сказал, на данный момент никто не знает. Но мое впечатление пока таково: это может быть началом народного движения против правящего класса в Эквадоре», — заявил он.

Вароли пояснил, что, так как правящий класс Эквадора контролируется правящим классом Соединенных Штатов, по сути, мы видим начало восстания против «американского контроля над страной».

Кроме того, журналист отметил южного соседа Эквадора — Перу. Страна также находится под контролем США, а значит, при необходимости будет выполнять команды Пентагона.

«Так что если перуанские военные действительно мобилизованы, это означает, что они подчиняются приказам Пентагона. Значит, они выполняют приказ Пентагона быть готовыми к действиям. Я не уверен, какими могут быть эти действия, возможно, они будут направлены на подавление этого восстания», — предположил Вароли.

Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

После президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат. Ряд улиц города Гуаякиль, находящихся неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión, в настоящее время перекрыт. Агентство транзита и мобильности (АТМ) страны объяснило такие меры проведением полицейских мероприятий.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избежать посещения страны.