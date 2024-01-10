Власти Перу сообщили о вводе режима ЧП на границе с Эквадором

Премьер-министр Перу Альберто Отарола в среду, 10 января, сообщил, что правительство объявит чрезвычайное положение на границе с Эквадором после того, как его президент Даниэль Нобоа объявил о введение режима внутреннего вооруженного конфликта.

«Полиция Перу усиливает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной. На всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение. Президент [Перу Дина] Болуарте распорядилась, чтобы министры внутренних дел и обороны Перу немедленно отправились в Тумбес для координации охраны границ», — говорится в сообщении Отаролы на его странице в соцсети Х.

До этого президент Перу созвала экстренное заседание правительства, для «принятия срочных мер по предотвращению проникновения в Перу преступников, сбежавших из тюрем». МВД страны при этом сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейского спецназа для усиления мер безопасности.

Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

После Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

На фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат. Ряд улиц города Гуаякиль, находящихся неподалеку от помещений каналов TC Televisión и Gamavisión, в настоящее время перекрыт. Агентство транзита и мобильности (АТМ) страны объяснило такие меры проведением полицейских мероприятий.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избежать посещения страны.