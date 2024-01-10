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Запущенная в США лунная миссия Peregrine может закончиться провалом

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Фото: TASS/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Лунный модуль Peregrine, запущенный 8 января к спутнику Земли, может не достичь своей цели. Об этом сегодня заявили в компании-разработчике.

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«Отказ двигательной установки привел к критическим потерям топлива. Команда работает, чтобы стабилизировать эту потерю. Но, учитывая ситуацию, мы проводим оценку, какие альтернативные профили миссии могут быть осуществимы в настоящее время», — опубликовано в официальном заявлении компании.

Космический аппарат был выведен на орбиту ракетой-носителем Vulcan Centaur. Старт состоялся с космодрома ВВС США на мысе Канаверал (Флорида). Он направился к Луне и 23 февраля должен был совершить посадку вблизи южного полюса.

Однако через семь часов после запуска, на модуле случилась нештатная ситуация, из-за чего аппарат не смог сориентировать солнечные батареи и потерял значительный запас энергии.

«Сейчас специалисты просчитывают варианты предложения миссии. Например, чтобы выйти на орбиту спутника Луны, нужно совершить маневры, выполнить торможение. Для этого нужен запас энергии. Если ее будет достаточно, то Peregrine может сохранить траекторию, близкую к изначальной. А если нет — то, скорее всего, модуль пролетит мимо Луны», — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, в дальнейшем Peregrine, скорее, выйдет на высокоэллиптическую земную орбиту. Потом — на орбиту вокруг Солнца и в итоге сгорит.

Сейчас на модуле находится научное оборудование и два десятка грузов с символическим значением. В частности, на Луну отправили кусок с вершины Эвереста, так как в 2010 году астронавт Скотт Паразински доставил на эту гору лунный реголит, а сейчас земляне хотели бы вернуть «долг». Еще одна полезная нагрузка — это мемориальные капсулы с ДНК и прахом 66 людей, которые хотели быть похоронены таким образом.

Кроме того, на Луну был отправлен генетический материал бывших президентов США — Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди, а также режиссера и актеров сериала Star Trek («Звездный путь).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 10 января, в 10:00

Пошли с прахом: лунная миссия американского Peregrine близка к провалу

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