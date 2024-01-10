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Пошли с прахом: лунная миссия американского Peregrine близка к провалу

Что произойдет с человеческими останками, которые находятся на борту модуля
Фото: Astrobotic
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Частная лунная миссия Peregrine, запущенная США, может не достичь цели. Об этом сообщили в компании-разработчике. Космический аппарат, выведенный на орбиту ракетой-носителем Vulcan Centaur, отправился к Луне и должен был 23 февраля совершить посадку на ее поверхности. На борту — научная аппаратура и мемориальные капсулы с ДНК телезвезд для захоронения на спутнике Земли. Однако из-за нештатной ситуации посадочный модуль потерял запас топлива и, скорее всего, не сможет совершить маневры, необходимые для выхода на орбиту вокруг Луны. Необходимо продолжать реализовывать как частные, так и государственные лунные проекты, несмотря на неудачу, считают эксперты.

Почему лунный модуль не попадет в цель

Американский лунный аппарат Peregrine, который направляется к Луне, скорее всего, пролетит мимо земного спутника. Об этом сообщили в компании-производителе Astrobotic.

«К сожалению, похоже, отказ двигательной установки привел к критическим потерям топлива. Команда работает, чтобы стабилизировать эту потерю. Но, учитывая ситуацию, мы проводим оценку того, какие альтернативные профили для миссии могут быть осуществимы в настоящее время», — говорится в официальном заявлении.

Лунный модуль был отправлен 8 января, его вывела на орбиту ракета-носитель Vulcan Centaur. Старт состоялся с космодрома Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал (Флорида).

Лунный аппарат Peregrine

Фото: Astrobotic

Peregrine должен был направиться к Луне и 23 февраля совершить посадку вблизи ее южного полюса. Однако через семь часов после запуска, как рассказали в компании-производителе, на борту произошла нештатная ситуация. В результате аппарат не смог правильно сориентировать солнечные батареи и потерял значительный запас энергии.

В настоящее время на модуле находится оборудование, необходимое для реализации пяти научных программ. По плану на поверхности Луны Peregrine должен был находиться чуть более восьми дней. Кроме того, на аппарате находятся 20 видов грузов, которые несут символическое или культурное значение.

В частности, на Луну отправили кусочек Эвереста, так как в 2010 году астронавт Скотт Паразински доставил на Эверест лунный грунт, а сейчас земляне хотели вернуть «должок». Еще одна полезная нагрузка на борту — это 66 мемориальных капсул с ДНК и кремированными останками людей (прахом), которые пожелали быть похоронены таким образом. Стоимость такой услуги начинается от $13 тыс.

Помимо этого, на спутник Земли были отправлены генетические материалы бывших президентов США Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди, а также режиссера культового сериала Star Trek («Звездный путь») Джина Родденберри, его жены и нескольких актеров киноэпопеи.

Подготовка модуля Peregrine

Фото: Astrobotic

— Сейчас специалисты просчитывают варианты предложения миссии. Например, чтобы выйти на окололунную орбиту, нужно совершить определенные маневры, выполнить торможение. Для этого необходим запас энергии. Если ее будет достаточно, то Peregrine может сохранить траекторию, близкую к изначальной. А если нет, то, скорее всего, модуль пролетит мимо Луны, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он пояснил, что потом космический аппарат, вероятно, выйдет на высокоэллиптическую земную орбиту. Затем станет искусственным спутником Солнца. И в конце концов сгорит.

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Российские лунные миссии

Несмотря на вероятный провал миссии американского лунного модуля, российские эксперты считают важным развивать одновременно и частные, и государственные инициативы по освоению спутника Земли.

Лунные миссии в настоящее время имеют в большей степени исследовательский характер либо очень большой срок окупаемости. Поэтому основная масса частных компаний работает на низких околоземных орбитах. Это услуги связи, дистанционного зондирования земли и тому подобное. Тем не менее в РФ возможны совместные с «Роскосмосом» лунные проекты отдельных вузов и научно-исследовательских организаций, — поделился своим мнением гендиректор АО «АК «Новый космос», советник губернатора Ростовской области, член комитета дорожной карты «Перспективные космические системы и сервисы» Антон Алексеев.

ракета
Фото: Bigelow Aerospace

По его мнению, в нашей стране существуют много возможностей для создания в сжатые сроки космических аппаратов для полетов на Луну. Однако для этого нужно обеспечить мобилизацию имеющихся человеческих ресурсов. Действенным инструментом в этом направлении может быть проведение конкурсов для разработчиков космической техники.

Экспедиция на Луну — это дорогостоящая задача. Даже в США, где найти инвестиции и собрать команду гораздо проще, миссию Peregrine пытались частично профинансировать продажей похоронных услуг — отправкой на Луну праха людей. То есть всё упирается в целесообразность и инвестиции. Поэтому частной компании пока на Луне делать нечего, — полагает эксперт по космосу Дмитрий Струговец.

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Вместе с тем он отметил, что с технической точки зрения многие российские научные коллективы способны создавать собственные аппараты для изучения космоса. Придет время, они смогут замахнуться и на Луну, добавил специалист.

Сейчас же в случае, например, наличия свободной массы на «Луне-26», которая по плану отправится к спутнику Земли в 2027 году, можно предусмотреть возможность доставки на лунную орбиту частных кубсатов — миниатюрных космических аппаратов.

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