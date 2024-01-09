Что нужно знать про рефинансирование ипотеки в 2024 году

Сегодня всё больше банков предлагают услугу по рефинансированию ипотечных кредитов. Иногда достаточно просто оформить заявку в приложении банка. Как проходит эта процедура, в чем ее выгода для заемщика и на что обратить внимание, рассказывают «Известия».

Что дает рефинансирование ипотеки

Рефинансирование ипотеки — это оформление нового кредита на приобретение жилья для погашения текущего. Процедура позволяет снизить размер ежемесячного платежа и сократить срок выплаты кредита. Банки выдают кредит с более низкой ставкой, а остаток долга распределяется на новый срок. Таким образом заемщик заплатит меньше.

Однако материальная выгода будет не так заметна, если увеличить срок кредитования. Тогда заемщик дольше платит проценты банку, что влияет на итоговую стоимость недвижимости. Но в некоторых случаях такая мера оправдана, например, когда снизились доходы и необходимо уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке.

Рефинансирование не стоит путать с реструктуризацией. В рамках этой процедуры банк предлагает новые условия по уже действующему кредитному договору.

К недостаткам процедуры относятся дополнительные расходы, связанные с оценкой объекта, покупкой страховки, комиссии банка в рамках проведения кредитной сделки. Кроме того, нужно будет собрать пакет документов, почти как для оформления новой ипотеки.

Когда стоит рефинансировать ипотеку

Рефинансирование ипотеки выгодно, когда разница между действующей и потенциальной ставкой составляет 1,5 процентных пункта и более. Важно учитывать и размер ключевой ставки Центробанка (ЦБ РФ) — минимального процента, по которому регулятор выдает кредиты коммерческим банкам. Ее величина напрямую влияет на ипотеку, как и на любой другой кредит. Если ЦБ повышает ставку, ипотечные ставки возрастают, если понижает — ипотечные продукты дешевеют.

В декабре ЦБ повысил ключевую ставку до 16% на фоне роста инфляции. Высокая ключевая ставка в таких условиях становится неизбежной. Эксперты считают, что жесткая денежно-кредитная политика продержится практически весь 2024 год. Снижение ключевой ставки стоит ожидать не раньше III–IV квартала, поделилась прогнозом с «Известиями» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. По ее оценкам, к концу года ставки по рыночной ипотеке опустятся до 12–14%.

При этом эксперты не рекомендуют рефинансировать ипотеку, если погашена более половина долга или по договору взымаются дополнительные платежи за досрочное погашение. Существенно сэкономить не удастся и при наличии кредита, который был оформлен менее полугода назад, так как за это время ставки кредитования еще не успели сильно опуститься.

Как оформить рефинансирование ипотеки

Для рефинансирования ипотеки необходимо обратиться в банк, чьи условия подходят заемщику, и заполнить заявку. Сделать это можно как в банке, где была получена ипотека, так и в любой другой кредитной организации. Первый вариант более удобный, так как не придется переоформлять весь пакет документов. Но если в других банках более выгодные условия, то стоит предпочесть их.

В банк нужно предоставить все необходимые документы и дождаться одобрения. От заемщика потребуются паспорт, справка о доходах, кредитный договор c графиком платежей. Дополнительно банк может запросить информацию об остатке средств и отсутствии задолженности по кредиту, а также предъявлять свои требования, например, чтобы кредит был оформлен не менее трех месяцев назад или до конца его действия оставалось не меньше полу года.

Если всё в порядке, через несколько дней позвонят их банка и предложат подписать договор. После этого прежний кредит будет закрыт, а недвижимость перейдет в залог новому банку-кредитору.

Могут ли отказать в рефинансировании ипотеки

При плохой кредитной истории, особенно если имеются просрочки и задолженности по кредиту, в рефинансировании могут отказать. Также поводом для отказа может послужить высокая финансовая нагрузка заемщика. В частности, судебные взыскания, алименты, задолженности по кредитным картам.

Среди других причин в банке могут указать на нестабильность рынка, незаконную перепланировку ипотечной квартиры, отсутствие страхования имущества и здоровья заемщика.

Помимо этого, причинами отказа в рефинансировании могут стать низкий доход клиента, преклонный возраст, отсутствие места постоянной прописки или использование материнского капитала. Причем летом Минтруд предложил упростить рефинансирование ипотеки за счет средств маткапитала. Эта мера позволит направить средства на погашение кредита вне зависимости от даты заключения договора и значительно снизит нагрузку на бюджет семей с детьми.

Ранее «Известия» писали, что почти треть россиян планируют рефинансировать ипотеку в 2024 году.