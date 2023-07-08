Министерство труда России выступило с идеей упростить рефинансирование ипотеки

Минтруд предложил упростить рефинансирование ипотеки за счет средств материнского капитала. В ведомстве хотят передать банкам обязанность предоставлять информацию о целях ипотечных кредитов. Сейчас в договоре рефинансирования отсутствуют сведения о цели ранее выданного кредита. Граждане сами должны представлять подтверждающие сведения в Соцфонд, передает телеканал «Известия». После внесения изменений банки будут передавать информацию для решения по заявлению о распоряжении маткапиталом. Минтруд: улучшение жилищных условий — самое популярное направление использования средств материнского капитала, об этом заявили в ведомстве.

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