Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года
Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше III–IV квартала 2024 года. Таким прогнозом в интервью «Известиям» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) продержится до конца 2024 года.
«Мы полагаем, что на повышении ставки до 16%, состоявшемся 15 декабря 2023 года, цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ завершился. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в начале 2024 года возможно, если продолжится рост устойчивых компонентов цен на товары и услуги», — уточнила Григорьева.
По ее словам, среди факторов, которые, скорее всего, приведут к снижению ставки, — замедление роста цен, сокращение трат из бюджета, стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, а также стабилизация мировой экономики.
Важно, что наиболее существенным драйвером жесткой ДКП выступает продолжающаяся мягкая государственная бюджетная политика. Она сопровождается существенным увеличением спроса в промышленности (в первую очередь в обрабатывающих отраслях) за счет госбюджета. Высокая ключевая ставка в таких условиях становится неизбежной, так как для обеспечения финансовой стабильности мягкая бюджетная политика должна компенсироваться жесткой ДКП и наоборот, пояснила гендиректор НРА.
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