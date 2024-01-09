Реклама
Прямой эфир
Мир
Не менее 11 человек пострадали в результате взрыва в отеле в Техасе
Общество
В СФ предложили создать цифровую платформу для контакта работодателей и студентов
Мир
В Финляндии сообщили о намерении сохранить закрытыми КПП на границе с Россией
Армия
Российские военные нанесли урон противнику благодаря перехвату дрона ВСУ
Общество
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества
Общество
Трое пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализированы
Мир
В Японии сгорела резиденция экс-премьера Какуэя Танаки
Происшествия
Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
Мир
Шольц призвал ЕС активизировать усилия по военной поддержке Украины
Общество
В Белгороде из-за обстрелов ВСУ оказалось повреждено около 1 тыс. помещений
Общество
Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло до 16
Мир
Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции
Происшествия
Мирная жительница ранена в Горловке при обстреле со стороны украинских войск
Происшествия
Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии в электросетях
Происшествия
Два украинских беспилотника сбиты в Климовском районе Брянской области

Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше III–IV квартала 2024 года. Таким прогнозом в интервью «Известиям» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) продержится до конца 2024 года.

Ключевая ставка ЦБ РФ: прогноз на 2024 год и влияние на жизнь россиян
Центробанк повысил ставку до 16%, эксперты предполагают, что рыночная ипотека может стать практически недоступной

«Мы полагаем, что на повышении ставки до 16%, состоявшемся 15 декабря 2023 года, цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ завершился. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в начале 2024 года возможно, если продолжится рост устойчивых компонентов цен на товары и услуги», — уточнила Григорьева.

По ее словам, среди факторов, которые, скорее всего, приведут к снижению ставки, — замедление роста цен, сокращение трат из бюджета, стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, а также стабилизация мировой экономики.

Важно, что наиболее существенным драйвером жесткой ДКП выступает продолжающаяся мягкая государственная бюджетная политика. Она сопровождается существенным увеличением спроса в промышленности (в первую очередь в обрабатывающих отраслях) за счет госбюджета. Высокая ключевая ставка в таких условиях становится неизбежной, так как для обеспечения финансовой стабильности мягкая бюджетная политика должна компенсироваться жесткой ДКП и наоборот, пояснила гендиректор НРА.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Татьяны Григорьевой «Известиям»:

«Цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024