Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Почти треть россиян собираются рефинансировать дорогую ипотеку в 2024 году
Мир
В США спрогнозировали истощение запасов танков ВСУ
Стиль
Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве
Наука и техника
Российские ученые разработали технологию глубокой переработки соломы
Мир
В Испании запустили первую полностью построенную в стране ракету-носитель
Спорт
Владелец «Манчестер Сити» рискует лишиться клуба из-за связей с бизнесменами из РФ
Мир
Глава Минсельхоза Польши Телус потребовал от Украины отозвать жалобу в ВТО
Мир
Reuters рассказало о планах США выделить Украине очередной пакет помощи на $200 млн
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Происшествия
Хлопок прозвучал в Люберцах на месте осмотра подозрительной Audi
Мир
В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»
Мир
Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы на $5,3 млн
Мир
Посол Антонов назвал высылку дипломатов РФ из США местью Вашингтона
Интернет и технологии
В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon

Почти треть россиян собираются рефинансировать дорогую ипотеку в 2024 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на рост ставок по стандартным ипотечным программам, интерес россиян к готовому жилью остается высоким. 31% покупателей рассчитывают на то, что смогут рефинансировать кредит уже в следующем году, рассказали «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«На рынке недвижимости нет такого шока, который наблюдался после резкого роста ипотечных ставок в конце 2014 года или весной 2022 года. Почти треть россиян, покупающих жилье сейчас, уверены, что смогут в течение года рефинансировать кредит под более низкую процентную ставку, а получить выгоду за счет хорошего дисконта от продавца», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам эксперта, около 25% тех, кто готов брать ипотеку даже по выросшим ставкам — это россияне, заинтересованные в покупке квартиры большой площади с целью улучшения жилищных условий.

«Как правило, в периоды роста ипотечных ставок дисконт при продаже квартир большой площади выше, поэтому становится выгоднее продать квартиру меньшей площади, чтобы улучшить свои жилищные условия. Разница в цене между более ликвидными однокомнатными квартирами и менее востребованными трехкомнатными, становится меньше, что способно компенсировать разницу в переплате из-за выросших процентных ставок по ипотеке», — сказал Иванов.

Порядка 10% покупателей хотят использовать средства материнского капитала, переживая за то, что они могут обесцениться из-за инфляции, добавил он.

«Отдельная категория покупателей — это те, кто приобретают квартиры с минимальным привлечением заемных средств или на короткий период. Таких покупателей не сильно заботит размер ипотечной ставки, поскольку переплата при коротком сроке кредитования и малой сумме относительно невелика и оказывается выгоднее, чем снимать жилье и копить на покупку своего жилья», — рассказал эксперт.

Еще около 15% покупателей не готовы откладывать покупку жилья, поскольку уверены в дальнейшем росте цен на него, поэтому предпочитают приобретать сейчас, сказал Иванов.

Процентный пунктик: 10 крупных банков повысили ставки по льготной ипотеке
На каких условиях теперь оформляют жилищные кредиты по программам с господдержкой и как это повлияет на рынок

Ранее, 6 октября, аналитическая компания Frank RG опубликовала данные, из которых следует, что средний размер ипотечного кредита в России четвертый месяц подряд продолжает расти. В сентябре средний размер ипотеки вырос на 2,1% к августу 2023 года и в денежном выражении составил 4,12 млн рублей.

Ранее, 30 сентября, аналитики компании «Этажи» рассказали «Известиям», что выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях. По словам директора компании Ильдара Хусаинова, не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, поскольку крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023