Почти треть россиян собираются рефинансировать дорогую ипотеку в 2024 году

Несмотря на рост ставок по стандартным ипотечным программам, интерес россиян к готовому жилью остается высоким. 31% покупателей рассчитывают на то, что смогут рефинансировать кредит уже в следующем году, рассказали «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«На рынке недвижимости нет такого шока, который наблюдался после резкого роста ипотечных ставок в конце 2014 года или весной 2022 года. Почти треть россиян, покупающих жилье сейчас, уверены, что смогут в течение года рефинансировать кредит под более низкую процентную ставку, а получить выгоду за счет хорошего дисконта от продавца», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам эксперта, около 25% тех, кто готов брать ипотеку даже по выросшим ставкам — это россияне, заинтересованные в покупке квартиры большой площади с целью улучшения жилищных условий.

«Как правило, в периоды роста ипотечных ставок дисконт при продаже квартир большой площади выше, поэтому становится выгоднее продать квартиру меньшей площади, чтобы улучшить свои жилищные условия. Разница в цене между более ликвидными однокомнатными квартирами и менее востребованными трехкомнатными, становится меньше, что способно компенсировать разницу в переплате из-за выросших процентных ставок по ипотеке», — сказал Иванов.

Порядка 10% покупателей хотят использовать средства материнского капитала, переживая за то, что они могут обесцениться из-за инфляции, добавил он.

«Отдельная категория покупателей — это те, кто приобретают квартиры с минимальным привлечением заемных средств или на короткий период. Таких покупателей не сильно заботит размер ипотечной ставки, поскольку переплата при коротком сроке кредитования и малой сумме относительно невелика и оказывается выгоднее, чем снимать жилье и копить на покупку своего жилья», — рассказал эксперт.

Еще около 15% покупателей не готовы откладывать покупку жилья, поскольку уверены в дальнейшем росте цен на него, поэтому предпочитают приобретать сейчас, сказал Иванов.

Ранее, 6 октября, аналитическая компания Frank RG опубликовала данные, из которых следует, что средний размер ипотечного кредита в России четвертый месяц подряд продолжает расти. В сентябре средний размер ипотеки вырос на 2,1% к августу 2023 года и в денежном выражении составил 4,12 млн рублей.

Ранее, 30 сентября, аналитики компании «Этажи» рассказали «Известиям», что выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях. По словам директора компании Ильдара Хусаинова, не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, поскольку крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.