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Эстония предоставит Украине 0,25% своего ВВП за четыре года

Премьер Эстонии Каллас: за четыре года помощь Украине составит 0,25% ВВП
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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В ближайшие четыре года Эстония окажет Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП. Об этом 9 января завила эстонская премьер-министр Кая Каллас.

«Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет», — приводит ERR ее слова.

Помимо этого, Каллас уточнила, что Таллин предоставил Киеву около €500 млн с 2022 года.

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Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин призвал не питать иллюзий по поводу того, что Запад не продолжит оказывать помощь Украине. По его словам, он будет и дальше «дожимать ситуацию» до конца, затягивая конфликт ради своих интересов.

Накануне глава ДНР также указал на то, что Украина экономически несостоятельна, без финансовой поддержки из-за рубежа не продержится и месяца, а как государство уже не существует. Он добавил, что при этом Запад не предоставляет финансовые средства бесплатно, поэтому в данный момент Киев накопил огромный долг.

Ранее в тот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил El Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит Украине дополнительную финансовую помощь. По его словам, если помощь от европейских государств задержится, минфину страны придется проявить «мастерство управления».

Еще 1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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