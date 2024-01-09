Пушилин призвал не питать иллюзий о прекращении Западом помощи Украине

Запад продолжит оказывать помощь Украине, «дожимать ситуацию» до конца, затягивая конфликт ради своих интересов. Об этом 9 января заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Я бы всё же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что всё уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивание конфликта, насколько это возможно», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Пушилин подчеркнул, что западным странам безразлична судьба украинцев, они руководствуются своими интересами. Он указал на то, что Украина потеряла свою субъектность.

«Мобилизация какая-то бесчеловечная, которая там происходит, — это «ничего страшного», большие потери — «ничего страшного», можно еще что-то выжать. К сожалению, эта ситуация будет продолжаться, насколько это будет им выгодно, насколько это будет целесообразно», — заключил глава ДНР.

Накануне Пушилин также отметил, что Украина экономически несостоятельна, без финансовой поддержки из-за рубежа не продержится и месяца, а как государство уже не существует. Он добавил, что при этом Запад не предоставляет финансовые средства бесплатно, поэтому в данный момент Киев накопил огромный долг. По его словам, западные страны и компании преследуют на Украине собственные интересы, хотя и утверждают обратное.

Ранее в тот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил El Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит Украине дополнительную финансовую помощь. По его словам, если помощь от европейских государств задержится, минфину страны придется проявить «мастерство управления».

Еще 1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.