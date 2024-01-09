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В США произошел взрыв в отеле

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Число пострадавших из-за взрыва в отеле техасского города Форт-Уэрт в США увеличилось до 21, об этом сообщили в пожарном департаменте города. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, передает телеканал «Известия». Также по меньшей мере один человек числится пропавшим без вести. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа. Полиция рекомендовала жителям избегать проезда через центр города.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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