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NYT рассказала о способности планирующих бомб поражать ВСУ даже в подземных бункерах

NYT: планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Планирующие бомбы ВС РФ могут поражать украинские войска даже в подземных бункерах. Об этом боевики Национальной гвардии Украины рассказали в интервью газете New York Times 8 января.

«Они (ВС РФ — Ред.) отправляли их (планирующих бомбы — Ред.) по восемь в час. Это звучит так, будто на тебя обрушивается реактивный самолет, словно врата ада», — заявил изданию 27-летний солдат с позывным Кит из 14-й бригады Национальной гвардии.

Также украинские военные отмечают, что даже привыкшие к артиллерийским атакам солдаты почувствовали разрушительную силу таких снарядов.

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Ранее в этот день вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл рассказал, что российской армии требуется всего один удар, чтобы ликвидировать любое предприятие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, у Украины нет оружия, которое могло бы сравниться с мощностями и возможностями российской оборонной промышленности.

Перед этим, 3 января, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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