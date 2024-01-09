Эксперт рассказал о влиянии обстрелов Белгорода ВСУ на объемы помощи Запада Киеву
За девять дней, прошедших после массированного обстрела Белгорода, западные страны так и не осудили киевский режим за это преступление, однако постоянные попытки атаки города могут сказаться на объемах финансовой помощи со стороны Запада. Об этом рассказал «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
«Поведение Запада объясняется очень просто — это политика двойных стандартов, которая проникла уже настолько глубоко, что ее никто не стесняется», — заявил он.
Ранее, 7 января, обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте заявила, что Украина может лишиться помощи западных стран, если продолжит наносить ракетные удары, в которых гибнут мирные граждане.
«В то время, когда и так сложно одобрить новую финансовую помощь Украине, если атаки на Белгород будут продолжаться и будет гибнуть больше мирных граждан, правительствам будет сложнее продолжать финансировать Украину», — заявила журналистка в эфире.
В то же время, по мнению российских экспертов, сокращение поддержки из-за ударов по Белгороду маловероятно. Безпалько полагает, что это вряд ли станет причиной для снижения финансирования, но может использоваться в качестве повода, если будет принято такое решение по другим соображениям.
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