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Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью
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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 8 января пресекли попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области — было уничтожено 10 реактивных снарядов противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

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До этого, 5 января, Минобороны РФ заявило об уничтожении 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Кроме того, 2 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор региона Вячеслав Гладков сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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