Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин заявил об экономической несостоятельности Украины
Мир
Пушилин выразил уверенность в работе преемников Зеленского под диктовку Запада
Мир
WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»
Мир
Участники протеста фермеров в Германии обвинили власти в непонимании их проблем
Общество
Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей
Мир
Кулеба заявил об отсутствии требований союзников о замораживании конфликта с РФ
Армия
ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Кинжал» по объектам ВПК Украины
Мир
Экс-замминистра обороны Украины заподозрили в растрате $25 млн
Происшествия
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
Мир
СМИ указали на тупик в отношениях США и Турции из-за вопроса расширения НАТО
Общество
ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
Мир
В Киеве заявили об отсутствии плана на случай прекращения финансовой помощи ЕС
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с тремя грузовиками на МКАД
Происшествия
В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

Плотной колонной: в Германии началась недельная акция протестов

Фермеры блокируют дороги тракторами и грузовиками
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance
Немецкие фермеры начали неделю протестных акций. По всей Германии ожидаются перебои дорожного движения. Как и почему бунтуют жители ФРГ — в фотогалерее «Известий».
На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Протесты, организованные Немецким крестьянским союзом, начались в понедельник, 8 января

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Фермеры протестуют против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Во многих регионах ожидаются проблемы на дорогах, так как фермеры собираются блокировать улицы тракторами

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Нижняя Саксония, Ильцен. «Я не бастую, я просто не работаю», — написано на автомобиле

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

С утра фермеры уже заблокировали автомагистрали в федеральных землях Мекленбург – Передняя Померания и Саксония

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Фермеры перекрывают трассу А15 в направлении Берлина тракторами и грузовиками. На табличке написано: «Там, где правильное становится неправильным, сопротивление становится долгом»

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

В Якобсдорфе транспортный подрядчик заблокировал своим грузовиком выезд на автостраду А12 в направлении Берлина

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Тракторы протестующих фермеров стоят на мосту через шоссе А3 в Кирхроде

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Граждане ФРГ намерены продолжать протесты до 15 января, после чего в центре Берлина состоится главный митинг

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Люди ждут на вокзале, после того как в понедельник утром движение поездов в Гамбурге и его окрестностях было полностью парализовано на полтора часа из-за технической неисправности

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Фермеры и их сторонники встречаются на спаржевой ферме Клайстоу, чтобы совершить поездку в Потсдам в знак протеста

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Мастер-парикмахер снабжает фермеров свежеиспеченными булочками во время блокады выезда с шоссе Лейпциг – Ост на автомагистраль A14

На весь экран
Фото: Getty Images/picture alliance

Ранним утром фермеры блокируют въезд на шоссе А12 в направлении Берлина

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024