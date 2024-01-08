Плотной колонной: в Германии началась недельная акция протестов
Протесты, организованные Немецким крестьянским союзом, начались в понедельник, 8 января
Фермеры протестуют против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий
Во многих регионах ожидаются проблемы на дорогах, так как фермеры собираются блокировать улицы тракторами
Нижняя Саксония, Ильцен. «Я не бастую, я просто не работаю», — написано на автомобиле
С утра фермеры уже заблокировали автомагистрали в федеральных землях Мекленбург – Передняя Померания и Саксония
Фермеры перекрывают трассу А15 в направлении Берлина тракторами и грузовиками. На табличке написано: «Там, где правильное становится неправильным, сопротивление становится долгом»
В Якобсдорфе транспортный подрядчик заблокировал своим грузовиком выезд на автостраду А12 в направлении Берлина
Тракторы протестующих фермеров стоят на мосту через шоссе А3 в Кирхроде
Граждане ФРГ намерены продолжать протесты до 15 января, после чего в центре Берлина состоится главный митинг
Люди ждут на вокзале, после того как в понедельник утром движение поездов в Гамбурге и его окрестностях было полностью парализовано на полтора часа из-за технической неисправности
Фермеры и их сторонники встречаются на спаржевой ферме Клайстоу, чтобы совершить поездку в Потсдам в знак протеста
Мастер-парикмахер снабжает фермеров свежеиспеченными булочками во время блокады выезда с шоссе Лейпциг – Ост на автомагистраль A14
Ранним утром фермеры блокируют въезд на шоссе А12 в направлении Берлина