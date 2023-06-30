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Пламя Нантера: во Франции продолжаются протесты против произвола полиции

Причиной стало убийство полицейскими 17-летнего подростка
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French police stand in position as fireworks go off during clashes with youth, after the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Во Франции не утихают беспорядки, начавшиеся 28 июня после убийства полицией 17-летнего подростка в парижском пригороде. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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French police stand in position as fireworks go off during clashes with youth, after the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
17-летний Наэль М., алжирец по происхождению, был остановлен дорожной полицией за рулем автомобиля Mercedes в парижском пригороде Нантер во вторник, 27 июня
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Protesters clash with police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 29, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Подросток отказался подчиниться требованиям полицейских и оказал сопротивление. Полиция открыла огонь на поражение
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A firefighter extinguishes fire from a car, burnt during night clashes between protesters and police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer in Nanterre during a traffic stop, at the Alma district in Roubaix, northern France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Стрелявшие в Наэля М. полицейские находятся под следствием. Прокуратура уже признала применение оружия неправомерным
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Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере.
Фото: РИА Новости/Евгений Полойко
Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере
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Protesters clash with police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Правозащитные организации обвиняют полицию Франции в системном расизме по отношению к выходцам из стран Магриба
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A vehicle burns during clashes between protesters and police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 29, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Протестующие поджигают машины, грабят магазины и бросают в полицейских бутылки с «коктейлем Молотова»
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French police stand in position during clashes with protesters, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон провел в четверг экстренную встречу с кабинетом министров, посвященную ситуации в стране
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French police stand in position during clashes with protesters, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 29, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В ночь на четверг полицией было произведено более 150 арестов протестующих
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French police stand in position during clashes with protesters, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В Нантере полиция была вынуждена отступить под напором толпы недовольных местных жителей
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People look at a building of the Tessi group, burnt during night clashes between protesters and police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer in Nanterre during a traffic stop, at the Alma district in Roubaix, northern France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
В ходе выступлений в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ночь на 30 июня было сожжено более 20 автобусов. Работа общественного транспорта осуществляется с перебоями
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A burned car is seen next to a police vehicle during clashes between protesters and police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
МВД Франции сообщило о 249 пострадавших в ночь на пятницу от рук погромщиков сотрудниках охраны правопорядка
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French police stand in position as fireworks go off during clashes with youth, after the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer during a traffic stop, in Nanterre, Paris suburb, France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В ряде городов страны развернуты подразделения полицейского спецназа, применяются вертолеты и бронетехника
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Firefighters extinguish fire from a car, burnt during night clashes between protesters and police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer in Nanterre during a traffic stop, at the Alma district in Roubaix, northern France, June 30, 2023.
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Пожарные пытаются бороться с поджогами автотранспорта и строений на охваченных беспорядками территориях
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