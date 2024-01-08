В США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год

Конгресс США согласовал общий бюджет правительства на 2024 год — он составит $1,59 трлн. Об этом говорится в заявлении спикера палаты представителей Майка Джонсона (республиканца от штата Луизиана), опубликованном в воскресенье, 7 января.

«Это включает в себя $886 млрд на оборону и $704 млрд на необоронные [расходы]», — цитирует Джонсона The Hill.

Спикер также добавил, что сегодняшнее соглашение обеспечит дополнительное сокращение расходов более чем на $16 млрд.

Ранее в этот день президент США Джо Байден сообщил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает шатдаун (частичное прекращение работы федерального правительства).

При этом ранее, 5 января, глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.

До этого, 22 декабря, Байден подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886,3 млрд. В документе указано, что военный бюджет США подразумевает помощь Украине в размере $800 млн и $11,5 млрд на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, истощившихся из-за регулярных поставок киевскому режиму. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительно $61 млрд на помощь Украине.

В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна 17 ноября.

Согласно закону, финансирование будет направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.