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СМИ сообщили о сложностях в переговорах по освобождению заложников ХАМАС

Axios: убийство одного из лидеров ХАМАС осложнило ситуацию с освобождением заложников
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Убийство заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Израилем осложнило посредничество Катара в переговорах по поводу освобождения заложников. Об этом 7 января сообщает Axios со ссылкой на заявление премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани и другие источники.

«Премьер-министр сказал, что после того, что произошло в Бейруте, вести переговоры с ХАМАС стало труднее», — передает издание слова катарского чиновника.

По информации Axios, накануне состоялась встреча премьер-министра и других официальных лиц Катара с семьями американских и израильских заложников. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил им, что намерен лично продолжать попытки заключить новую сделку по освобождению заложников и не готов сдаваться, несмотря на трудности.

«Мы используем все возможные каналы и тесно сотрудничаем с нашими коллегами в США и Израиле… но Катар является посредником. Он не контролирует ХАМАС <…> Очевидно, что предстоит еще многое сделать. Мы полны решимости продолжать работу столько, сколько необходимо», — подчеркнул при этом источник издания.

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Ранее, 2 января, стало известно, что радикальное палестинское движение ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде Бейрута.

В частности, по информации телеканала Al Mayadeen, в результате взрыва в Бейруте скончался заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих. Отмечается, что удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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