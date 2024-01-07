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В сети магазинов X5 Group объяснили задержки поставок курицы

X5 Group: задержки с поставками курицы будут устранены в ближайшее время
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В магазинах нескольких регионов России наблюдаются задержки поставок курицы, с подобными жалобами в адрес магазинов «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» обратились жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. Как объяснили в комментарии «Известиям» 7 января в компании X5 Group, владеющей сетью указанных магазинов, перебои с поставками будут устранены в ближайшее время.

«Первые поставки охлажденной птицы от производителей на распределительные центры компании поступили в этом году только 3–4 января, в настоящий момент осуществляется доставка курицы с распределительных центров в магазины. Мы ожидаем, что ситуация нормализуется в ближайшее время», — указано в ответе, поступившем в редакцию.

Разменяли десяток: Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе кабмина
Что предприняло правительство и когда ситуация нормализуется

Ранее, 28 декабря, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко после возникшего ажиотажного спроса на яйца отметила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда потребители снизят к ним интерес. Она выразила уверенность, что ажиотаж на яйца в РФ похож на тот, что был во время пандемии с гречкой и сахаром.

3 января Россельхознадзор сообщил, что в Россию ввезена первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук. Россельхознадзор в конце декабря сообщил о начале поставок инкубационного яйца от шести турецких предприятий.

До этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

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