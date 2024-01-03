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Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции

Россельхознадзор: в Россию прибыло 316,8 тыс. яиц из Турции
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Фото: соцсети
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В Россию ввезена первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук. От этом в среду, 3 января, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории РФ», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор в конце декабря сообщил о начале поставок инкубационного яйца от шести турецких предприятий. Уточнялось, что турецкая сторона также предоставила гарантии о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Поможет ли это стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%

14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что цены на куриное яйцо выросли, из-за того что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

Позднее, 28 декабря, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она выразила уверенность, что ажиотаж на яйца похож на тот, что был во время пандемии с гречкой и сахаром.

Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора.

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