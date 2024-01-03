Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции

В Россию ввезена первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук. От этом в среду, 3 января, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории РФ», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор в конце декабря сообщил о начале поставок инкубационного яйца от шести турецких предприятий. Уточнялось, что турецкая сторона также предоставила гарантии о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что цены на куриное яйцо выросли, из-за того что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.

Позднее, 28 декабря, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она выразила уверенность, что ажиотаж на яйца похож на тот, что был во время пандемии с гречкой и сахаром.

Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора.