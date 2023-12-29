Россельхознадзор с 29 декабря начал поставки инкубационного яйца из Турции

Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца от шести турецких предприятий. Об этом 29 декабря сообщило ведомство.

«Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях», — говорится в сообщении.

Как уточняется, турецкая сторона также предоставила гарантии о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС. Россельхознадзор имеет право провести инспекции предприятий, получивших разрешение на экспорт продукции.

Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. Она выразила уверенность, что ажиотаж на яйца похож на тот, что был во время пандемии с гречкой и сахаром.

До этого, 18 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора. По его словам, служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, их сейчас обрабатывают.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство РФ активно работало и продолжает работу над стабилизацией цен на куриные яйца, что уже сейчас приносит результаты.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.