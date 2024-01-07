Гладков рассказал о состоянии находящихся в больницах после удара ВСУ белгородцев

Четверо взрослых и четверо детей, пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду в конце декабря и находящихся в больницах, переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом сообщил глава Белгородской области Вяеслав Гладков в воскресенье, 7 января.

«По нашим 68 раненым, которые находятся в больницах Белгорода и Москвы (один выписан вчера) — четыре взрослых человека и четыре ребенка в больницах Москвы переведены из реанимации в обычные палаты», — указал он в Telegram.

Губернатор также отметил, что в Белгороде продолжается восстановление после украинского обстрела. По его данным, 1,9 тыс. кв. м остекления уже восстановлено.

«Работы продолжаются. Я уверен, что быстро их завершим», — написал Гладков.

Днем ранее сообщалось, что в Белгороде после нескольких дней приостановки для обеспечения безопасности посетителей возобновили работу крупные торговые центры.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети, более 100 человек пострадали.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.