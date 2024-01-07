Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Мир
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мир
В минздраве Палестины сообщили о шести жертвах авиаудара Израиля по Дженину
Мир
В Германии заявили о необходимости поставить Киеву крылатые ракеты Taurus
Мир
Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины
Мир
В США указали на дефицит ракет для ЗРК Patriot из-за поставок Украине
Армия
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Общество
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Армия
ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет
Происшествия
Двое детей получили травмы из-за столкновения головами при катании на «ватрушке»
Спорт
Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном»
Мир
Трамп указал на способность Байдена уничтожить США до следующих выборов
Происшествия
В Магадане загорелся склад автозапчастей на площади 750 кв. м
Сюжет:

Гладков рассказал о состоянии находящихся в больницах после удара ВСУ белгородцев

Гладков: после удара ВСУ по Белгороду в больницах остаются 68 раненых
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо взрослых и четверо детей, пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду в конце декабря и находящихся в больницах, переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом сообщил глава Белгородской области Вяеслав Гладков в воскресенье, 7 января.

«По нашим 68 раненым, которые находятся в больницах Белгорода и Москвы (один выписан вчера) — четыре взрослых человека и четыре ребенка в больницах Москвы переведены из реанимации в обычные палаты», — указал он в Telegram.

Губернатор также отметил, что в Белгороде продолжается восстановление после украинского обстрела. По его данным, 1,9 тыс. кв. м остекления уже восстановлено.

«Работы продолжаются. Я уверен, что быстро их завершим», — написал Гладков.

На линии огня: в Белгороде ликвидируют последствия украинского теракта
Российские силы в ответ на преступление киевской хунты уничтожили ряд стратегических объектов на Украине

Днем ранее сообщалось, что в Белгороде после нескольких дней приостановки для обеспечения безопасности посетителей возобновили работу крупные торговые центры.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети, более 100 человек пострадали.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024