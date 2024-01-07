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Западу предрекли проигрыш в глобальной войне в Арктике

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Фото: РИА Новости/Андрей Зима
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Запад сталкивается с большими проблемами в новой «глобальной войне», которая разгорается в Арктике, а Россия уже выигрывает благодаря своим ледокольными технологиям. Об этом 6 января написал обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре.

Отмечается, что арктический регион претерпевает изменения из-за таяния льдов и открывает новые масштабные рубежи с «сокровищницей» ранее нетронутых природных ресурсов, новых торговых путей и стратегического превосходства. В связи с этим неудивительно, что такие крупные военные и экономические державы мира, как Россия, Китай и США уже прокладывают свой путь к «полярному превосходству».

По оценкам Геологической службы США, в Арктике находится около 90 млрд баррелей (примерно 15%) неразведанных мировых запасов нефти и около 40 млрд баррелей (примерно 30%) неразведанных запасов природного газа. Регион также богат минералами, необходимыми для производства современных аккумуляторов и микрочипов. Помимо этого, арктические условия идеально подходят для возобновляемых способов получения энергии.

Как указала газета, таяние арктических льдов означает, что всё больше судов с усиленными корпусами смогут пересекать регионы, которые исторически были недоступны. Это делает судоходство через Арктику привлекательным предложением для мировой торговли с огромными экономическими выгодами для вовлеченных стран.

Однако Daily Mail подчеркивает, что пока Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически позиционирует себя в авангарде гонки за доминирование в Арктике. Одно из ключевых направлений, где Россия взяла на себя ведущую роль, — ледокольные технологии. Ледоколы являются незаменимыми инструментами в навигации в водах Арктики. Россия может похвастаться крупнейшим и самым современным флотом в мире, демонстрируя свое стремление к контролю над новыми судоходными маршрутами и использованию новых арен для добычи ресурсов.

«У России есть существенное преимущество [в Арктике] — десятки действующих ледоколов, в том числе атомных. Китай также наращивает свой флот», — сказал в беседе с изданием военный аналитик RAND Europe и эксперт по европейской безопасности Николя Жуан.

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Ранее, 4 января, обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг заявил, что претензии США на новые территории в Арктике являются «захватом».

27 декабря заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер призвал США отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать подобных действий от других стран, чтобы защитить Северный Ледовитый океан.

25 декабря главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил «Известиям», что заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Он отметил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе. По его мнению, международное сообщество имеет право не признать новые границы.

24 декабря агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана, около Японии и в Атлантике.

До этого, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

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